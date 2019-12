Sassuolo-Napoli chiuderà la 17/a giornata di Serie A ed è in programma al Mapei Stadium domenica 22 dicembre alle 20.45. I precedenti della sfida.

Riparte dal Mapei Stadium la rincorsa del Napoli che domenica sera farà di tutto per ritrovare un successo che in campionato manca esattamente da due mesi. Nel mezzo una lunga crisi di gioco, d’identità e di risultati che ha fatto sprofondare gli azzurri lontanissimo dalla zona Champions. I neroverdi arrivano dal pareggio a reti bianche maturato a San Siro contro il Milan nell’ultimo turno mentre la truppa di Gattuso ha incassato nella serata dell’esordio dell’ex rossonero un sonoro KO per 1-2 contro il Parma al San Paolo. Numeri desolanti che il Napoli dovrà inevitabilmente provare ad invertire già a partire da domenica. Il Sassuolo è però una vera e propria bestia nera per gli azzurri quando gioca tra le mura amiche del Mapei e a confermarlo ci sono i precedenti nelle sfide casalinghe contro i partenopei.

Sassuolo-Napoli, i precedenti: un trend da invertire

I precedenti di Sassuolo-Napoli, come sottolineato dal sito del club azzurro: “Sarà il confronto numero 13 tra Sassuolo e Napoli in Serie A. E’ la settima sfida in casa emiliana. Questo il bilancio delle precedenti 6 gare: un successo Sassuolo, 3 pareggi e 2 vittorie Napoli.

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A:

28 settembre 2014 – Sassuolo v Napoli 0-1

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A:

10 marzo 2019 – Sassuolo v Napoli 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A:

23 agosto 2015 – Sassuolo v Napoli 2-1″.

Il Napoli non vince in trasferta in casa del Sassuolo addirittura dal lontano 2015, quando ci penso Josè Maria Callejon a togliere le castagne dal fuoco con una rete alla mezz’ora del primo tempo che regalò il successo agli azzurri di Rafa Benitez.