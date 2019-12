La Juventus ha anticipato tutte le big d’Italia con un’offerta strepitosa: a breve potrebbe già arrivare l’ufficialità del club bianconero

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe messo a segno l’ennesimo colpo di mercato. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Parma, Dejan Kulusevski potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore bianconero come svelato da Sky Sport. La compagine torinese ha superato tutte le altre pretendenti con un’offerta decisiva da 35 milioni di euro più dieci di bonus, mentre il talento svedese classe 2000 percepirà circa due milioni a stagione. La Juventus dovrà decidere se portarlo già a gennaio a Torino oppure c’è la possibilità anche di lasciarlo in prestito al Parma fino al termine della stagione. Intorno all’affare Kulusevski ruota anche il futuro del croato Pjaca, che potrebbe anche rientrare come contropartita tecnica già nella sessione invernale di calciomercato. Nelle scorse settimane sul giocatore svedese ci sarebbero stato anche forti interessamenti di Napoli e Inter, che hanno dovuto farsi da parte nelle ultimissime ore.

Calciomercato Napoli, Kulusevski verso il salto di qualità

La sua prima parte di stagione con la maglia del Parma è stata davvero incredibile. Le sue eccellenti prestazioni hanno attirato gli interessi delle big d’Italia e d’Europa che hanno provato a soffiarlo all’Atalanta. Finora lo svedese ha collezionato 19 presenze condite da quattro reti e da ben sette assist vincenti alla sua prima vera e propria stagione da professionista dopo l’esordio in massima serie con l’Atalanta. Ora la Juventus sarebbe davvero ad un passo dall’affare con il club bergamasco, pronto ad accettare la super offerta dei bianconeri. L’ufficialità potrebbe arrivare a già a partire dai prossimi giorni. Kulusevski è pronto per il salto di qualità definitivo e, vista la giovanissima età, sarebbe utile per lo svedese terminare la stagione con la maglia del Parma prima di pensare alla sua nuova avventura ormai imminente.