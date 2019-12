Ricardo Rodriguez avrebbe sbaragliato la concorrenza sulla fascia sinistra per il Napoli che con il Milan sta ragionando sul prestito con diritto di riscatto.

Non solo il centrocampo per il Napoli che lavora alacremente per rinforzare altri reparti. La dirigenza azzurra ha nel mirino anche un terzino sinistro, inevitabilmente legato al destino incerto di Faouzi Ghoulam. Al momento il mancino di Gattuso sta smaltendo i postumi di due lesioni muscolari al quadricipite che lo hanno costretto a fermarsi dopo Torino-Napoli del 6 ottobre scorso, saltando così la bellezza di 12 giornate di campionato, giocando dunque le restanti cinque. Impiego quindi col contagocce per Ghoulam che non sembra essersi mai del tutto ripreso dai brutti infortuni delle passate annate sotto il profilo mentale. Dal punto di vista puramente clinico il peggio è alle spalle ma subentrano le costanti voci di mercato che vorrebbero l’ex Saint Etienne conteso addirittura tra tre squadre: Marsiglia, Lione e Fenerbahce.

Calciomercato Napoli, se parte Ghoulam pronto Ricardo Rodriguez

Viste le incertezze sul destino di Ghoulam il Napoli si guarda intorno e potrebbe accontentare Gattuso regalandogli il pupillo Ricardo Rodriguez in uscita dal Milan. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’ il club di De Laurentiis avrebbe già bloccato il terzino sinistro svizzero impostando l’affare con i rossoneri sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Così facendo il Napoli sbaraglierebbe la concorrenza estera, ma prima di poter affondare il colpo bisognerà monitorare con attenzione il futuro di Ghoulam.

Impossibile infatti ipotizzare l’arrivo di Rodriguez all’ombra del Vesuvio senza la partenza prima dell’algerino che ha mercato soprattutto in Francia e che non ha mai davvero convinto in questa travagliata stagione. Gattuso avrà dunque ancora un po’ di tempo per valutare la situazione reale del numero 31 che non è mai più tornato ai fasti di un tempo.