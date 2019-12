Sorpresa in casa Napoli: sul fronte Allan presto potrebbero esserci novità importanti dal punto di vista del rinnovo contrattuale.

Nelle ore concitate post Salisburgo il nome di Allan è stato tra i più chiacchierati in relazione ad una possibile e definitiva rottura con il Napoli. Il brasiliano però lavorando duramente e a testa bassa ha saputo riconquistarsi la fiducia dell’ambiente, rappresentando di fatto una della note più liete del pessimo finale di 2019 della compagine azzurra. L’ex Udinese ha infatti aperto anche la rimonta in casa del Sassuolo, prima vittoria dell’era Gattuso che potrebbe rappresentare un crocevia importante per il prosieguo della stagione. Per Allan ora è invece tempo di pensare al futuro dopo le tante voci delle scorse settimane che lo volevano sulla lista dei partenti già a gennaio. Le cose infatti sono cambiate ed ora si parla addirittura di rinnovo per il mediano verdeoro per il quale il Napoli ha intensificato i contatti con il suo entourage.

Calciomercato Napoli, rinnovo Allan: cifre e durata del possibile accordo

Allan infatti non lascia ma addirittura potrebbe raddoppiare. Un po’ a sorpresa, stando alle indiscrezioni rivelate da ‘Il Mattino’, il brasiliano sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli nonostante gli attriti delle scorse settimane. L’entourage del centrocampista e il club di Aurelio De Laurentiis sarebbero vicini alla firma su un prolungamento con scadenza giugno 2024 allungando di fatto di un’ulteriore stagione l’accordo attuale. Il tutto con annesso aumento di ingaggio fino a quota 3 milioni di euro annui. Nel nuovo rapporto tra Allan e la società partenopea non sarebbe inoltre presente una clausola risolutiva, proprio a placare definitivamente le ultime voci di addio.

In casa Napoli si punterà inoltre ai prolungamenti contrattuali di pedine fondamentali per il futuro come Zielinski e Milik, decisivi per costruire la squadra del domani.