Lobotka è diventato l’obiettivo numero uno del Napoli per il mercato di gennaio. Dalla Spagna spunta una novità legata a Younes.

Continua a sfogliare la margherita il Napoli che va a caccia del centrocampista giusto da regalare a Gennaro Gattuso nel mercato di gennaio. Tanti i nomi spuntati nelle ultime settimane, tra i quali spicca quello Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo cercato già le scorse stagioni. L’offerta della società partenopea si aggira intorno ai 15 milioni di euro più bonus, mentre il Celta ne chiede 25 bonus compresi. Per questo motivo il Napoli proverà a trovare un accordo definitivo con i galiziani con una via di mezzo tra domanda ed offerta. Ci sarà quindi ancora molto da lavorare per la società di Aurelio De Laurentiis per provare a strappare il giovane centrocampista slovacco al Celta che quest’anno per la verità non sta vivendo, almeno dal punto di vista dei numeri, un’annata esaltante.

Calciomercato Napoli, Younes possibile contropartita per Lobotka

La vera novità per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Celta Vigo la propone il ‘Faro De Vigo’, che evidenzia i passi concreti di De Laurentiis per provare a chiudere l’affare. Il patron azzurro infatti potrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Amin Younes, che già aveva scatenato l’interesse del club galiziano lo scorso anno. Una soluzione che potrebbe far piacere anche all’esterno tedesco che non trova spazio nel club azzurro in questa stagione e che potrebbe rilanciarsi in Spagna. Intanto il Napoli avrebbe già l’accordo con Lobotka sull’ingaggio anche se deve fronteggiare la concorrenza del West Ham con degli emissari a Londra. Ieri si era inoltre parlato anche di un timido inserimento del Milan che nella corsa allo slovacco parte però dalle retrovie.

In caso di chiusura con Younes come contropartita di fatto il Napoli ripeterebbe un’operazione simile a quella portata a termine dal Valencia un anno fa proprio con il Celta, che inizialmente rifiutò 30 milioni per Maxi Gomez prima di accettare un’offerta con parte fissa più Mina e Saenz.