Calciomercato Napoli, assalto decisivo dell’Everton: c’è l’ok di Ancelotti

Non solo acquisti. Il Napoli è molto attivo anche sul fronte cessioni: l’azzurro sarebbe finito nel mirino dell’Everton guidato dall’ex Ancelotti

Il Napoli tornerà in campo lunedì sera, 6 gennaio, contro l’Inter. Una nuova sfida per la compagine, guidata da Rino Gattuso, vogliosa di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo i tre punti collezionati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La società partenopea, inoltre, sarebbe molto attiva sul fronte mercato tra acquisti e cessioni. Come svelato dal portale Liverpool Echo l’Everton avrebbe messo nel mirino il difensore senegalese, Kalidou Koulibaly, ai box per un problema muscolare. L’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, avrebbe espresso il desiderio di portarlo in Premier League.

Calciomercato Napoli, Koulibaly il preferito dai tifosi

Inoltre, lo stesso tabloid britannico ha lanciato un sondaggio con il nome di Koulibaly che è risultato quello più votato per la nuova retroguardia dell’Everton. Le prestazioni del centrale azzurro non sono state entusiasmanti e così i Toffees avrebbero pensato al giocatore del Napoli per rinforzare il pacchetto difensivo di Ancelotti. Finora il senegalese ha collezionato ben 1667 minuti saltando poche partite in questa prima parte di stagione. Da Benitez a Gattuso passando per Sarri e Ancelotti, le sue migliori annate sono arrivate sotto la gestione dell’allenatore toscano che prediligeva una fase di non possesso ben coordinata. Il gol decisivo all’Allianz Stadium alla Juventus sarà ricordato per sempre dai tifosi azzurri. Il futuro di Koulibaly è sempre in bilico con Ancelotti che spinge per soffiarlo alla sua ex squadra.