Napoli, buone notizie per Malcuit: prima volta in campo – VIDEO

Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli, ha postato un video sul suo profilo Instagram, in cui riprende a correre sul campo di Castel Volturno. Il francese è ancora ai box per un pesante infortunio.

Il difensore del Napoli, Kevin Malcuit, si è sottoposto a fine ottobre all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la Clinica Villa Stuart di Roma. Il terzino destro azzurro si era infortunato nel corso di Spal-Napoli, sfida dello scorso 27 ottobre terminata con uno scialbo 1-1. Da quella data praticamente il francese non vede il campo complice un lungo percorso di riabilitazione al quale si sta sottoponendo per tornare al più presto possibile a disposizione di Gennaro Gattuso che a destra per ora ha a disposizione Di Lorenzo e Hysaj, la cui cessione è stata di fatto bloccata per ora. Malcuit ad ogni modo recupera a vista d’occhio e continua a fare passi da gigante per tornare in campo quanto prima.

Napoli, Malcuit di nuovo in campo: il primo allenamento

Kevin Malcuit continua dunque a lavorare per tornare in campo il prima possibile. Il terzino francese, come mostrano le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, ha effettuato oggi il primo allenamento sfiorando anche il terreno di gioco che tanto gli era mancato: “Primo allenamento sul campo“.

Malcuit torna in campo: il video

Visualizza questo post su Instagram Primo allenamento sul campo🙏🏼 Un post condiviso da K.Malcuit (@drosekm) in data: 6 Gen 2020 alle ore 6:03 PST

Ottime notizie quindi anche per il Napoli che dovrà comunque aspettare molto prima di poter riabbracciare in campo Malcuit mentre a gennaio qualcosa in quella zona di campo potrebbe muoversi. A parlare della situazione terzini ci ha pensato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Un terzino per il Napoli è possibile a gennaio, ma non è una necessità rispetto al centrocampista che è invece un ruolo scoperto. Sarebbe un discorso di aggiustamento legato al discorso di Ghoulam che in questo momento non è arruolabile. Andare ad aggiungere e basta sarebbe un azzardo, anche perché c’è Hysaj che può giocare sia a destra che a sinistra”.