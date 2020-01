Le grandi prestazioni di Alex Meret hanno acceso i riflettori sul portiere del Napoli osservato attentamente anche da big come Inter e Juventus. La situazione.

Nel deludente Napoli di quest’anno uno dei pochi calciatori ad aver mantenuto standard di rendimento molto elevati è Alex Meret. Il giovane portiere arrivato dalla Spal due estati fa continua a gonfie vele il suo percorso di crescita tanto da giocarsi fino in fondo un posto per i prossimi Europei alla corte del ct Mancini. Molto dipenderà anche dalle sue prestazioni con l’azzurro partenopeo, fin qui quasi sempre impeccabili, tanto da farlo diventare un po’ a sorpresa un possibile uomo mercato in ottica futura. Tutti pazzi infatti per Alex Meret. Titolare inamovibile tra i pali del Napoli, garanzia presente e futura per la porta anche della Nazionale, l’estremo difensore classe ’97 sta attirando su di se attenzioni in Italia e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Da Vigo, Martinez @NCL: “Lobotka al Napoli? Il Celta ha un obiettivo”

Calciomercato Napoli, dalla Premier alla Serie A: anche Inter e Juventus su Meret

Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’, che parla di interessamenti ed offerte anche dalla Serie A, Meret sarebbe inoltre nel mirino anche della Premier League con diversi club ricchi eventualmente intenzionati a farci un pensierino. A sorprendere però sono le eventuali offerte provenienti dall’Italia. Stando infatti a quanto riporta il quotidiano, l’agente Federico Pastorello ha ricevuto diverse proposte anche dalla Serie A per l’ex portiere della Spal ed in particolare da Inter e Juventus che avrebbero mostrato forti segnali di interessamento, accendendo così un altro duello di mercato. Si tratterebbe nel caso dell’ennesima sfida tra le due grandi del nostro campionato dopo i duelli per i vari Chiesa, Kulusevski e Lukaku degli ultimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, affare sempre più vicino: la data del possibile annuncio

A dispetto di eventuali proposte la posizione del Napoli è però piuttosto chiara. Il presidente azzurro De Laurentiis infatti in questo momento non ha alcuna intenzione di cedere un elemento tanto importante per il presente e soprattutto per il futuro della società azzurra. Al contrario tra i pali potrebbe essere in partenza il terzo portiere Karnezis.