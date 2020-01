A meno di sorprese impreviste sarà Stanislav Lobotka il primo acquisto del calciomercato invernale del Napoli. Spunta anche la possibile data dell’annuncio.

Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli. Oscar Garcia, allenatore del Celta Vigo dopo il pareggio (1-1) di ieri sera, ha confermato in conferenza stampa la scelta del ragazzo: “Lobotka mi ha detto che non era concentrato per questa partita e per tale ragione non è sceso in campo. Ho bisogno di calciatori sereni e l’ho lasciato fuori dai convocati”. Parole che fanno ben capire come l’affare sia ormai indirizzato verso le battute conclusive. Il centrocampista slovacco infatti a chiesto al tecnico del Celta Vigo di non scendere in campo contro l’Osasuna avvicinandosi ulteriormente al club del patron De Laurentiis. Una mossa chiara e netta da parte del pupillo di Hamsik che a meno di clamorose sorprese sarà il primo rinforzo per la mediana di Rino Gattuso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alla scoperta di Lobotka: caratteristiche tecniche e curiosità

Calciomercato Napoli, Lobotka azzurro entro tre giorni

Archiviata la sfida con l’Inter di questa sera, Cristiano Giuntoli riprenderà poi la trattativa con il Celta Vigo per mettere Lobotka a disposizione di Gattuso il prima possibile e consentire così all’ex allenatore del Milan di iniziare a lavorare al meglio sul suo nuovo 4-3-3. Dal punto di vista delle cifre sono 20 i milioni circa messi sul piatto dal Napoli a fronte dei 22 chiesti dai galiziani che potrebbe essere colmati con eventuali bonus. Ad evidenziare questa ipotesi è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea anche la possibile data dell’annuncio dello slovacco. Secondo il quotidiano sportivo, nei prossimi due o tre giorni ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto del centrocampista slovacco del Celta Vigo.

Ulteriori informazioni sull’affare sono poi arrivate intorno all’ora di pranzo da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, che ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha affermato: “L’ostacolo più importante era la partita del Celta Vigo, ora è una necessità del Celta riuscire a far quadrare la situazione. Ormai è evidente che il calciatore voglia il Napoli, con la Champions League che l’aspetta. Il club però sta lottando per non retrocedere, quindi dar via un giocatore così importante impone di trovare subito un’alternativa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Da Vigo, Martinez @NCL: “Lobotka al Napoli? Il Celta ha un obiettivo”