Alla scoperta di Lobotka: caratteristiche tecniche e curiosità

Per saperne di più su Stanislav “Stanley” Lobotka: come gioca, la carriera e qualche cenno sulla vita privata del possibile nuovo centrocampista del Napoli

Un paio di anni fa, quando Giuntoli ha iniziato a seguirlo, sembrava dovesse diventare un vero crack. Adesso, a 25 anni, magari non è atteso alla carriera del secolo ma Stanislav Lobotka resta comunque un elemento affidabile. Slovacco come Marek Hamsik, e questo lo sappiamo bene. Circa 20 milioni fra cartellino e bonus vari per portarlo in azzurro e un gradimento totale da parte del calciatore, che negli ultimi campionati ha continuato a fare legna nel Celta Vigo aspettando una chiamata del Napoli, che a questo punto sembrava non dovesse arrivare più. A quanto pare, però, sta per arrivare. Per la gioia di mister Gattuso, che anche contro l’Inter dovrà inventarsi qualche esperimento davanti alla difesa, in attesa che arrivi l’elemento giusto per completare il puzzle che ha in mente.

Instagram, la moglie e il (prossimo) figlio di “Stanley”

Stavolta Stanley, come ama farsi chiamare Lobotka su Instagram, non è mai stato così vicino all’azzurro e stavolta potrebbe essere quella giusta. Proprio dal web è arrivato l’indizio principale del fatto che sì, probabilmente il centrocampista slovacco è ad un passo dal Napoli: il “follow” malandrino al profilo azzurro, in questi tempi così social, può voler dire che ci siamo davvero. Su Instagram Lobotka ha quasi 40mila followers, che moltiplicheranno sicuramente quando sarà ufficialmente un calciatore partenopeo, posta storie delle sue partite ai videogame e tante foto con la moglie, Daniela Nizlova, che insieme alla gemella Veronika forma un duo musicale molto noto in Slovacchia, chiamato – appunto – Twins. Daniela ha appena dato una grande gioia al suo Stanley: è incinta e partorirà molto presto. A questo punto è lecito immaginare che avremo un altro piccolo napoletano originario della Slovacchia.

Lobotka, caratteristiche tecniche e carriera del nuovo acquisto del Napoli

Classe 1994, cresciuto nel Trencin con un passaggio in Danimarca, Lobotka è al Celta Vigo dal luglio 2017, pagato solo un milione di euro. Zero gol, un solo assist, ma non è certo quello il suo mestiere. Altezza 1,70m, molto piazzato fisicamente, è quello che in gergo si chiama metodista, ovvero quel centrocampista che si piazza davanti alla difesa e con la sua intelligenza tattica fa girare tutta la squadra. E diventa imprescindibile, come dimostrano le 90 partite giocate in 2 stagioni e mezzo in Liga. Probabilmente sarà inamovibile anche per Gattuso, che ha bisogno proprio di un calciatore così. In punta di piedi, nello scetticismo generale e pronto a far ricredere tutti. Pronto a prendere in mano le chiavi del gioco azzurro.