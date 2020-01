Cessione Mertens, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso fa chiarezza sulla situazione spiegando perchè il calciatore si trova attualmente in Belgio

Ha fatto discutere negli ultimi giorni l’assenza di Dries Mertens per la gara di lunedì contro l’Inter. Il belga, out ufficialmente per un problema fisico, sta vivendo a Napoli forse il periodo più critico della sua carriera, e avendo il contratto in scadenza a giugno 2020, in tanti hanno interpretato questa assenza come un segnale di mercato. Mertens è infatti proprio nel mirino dell’Inter, che vorrebbe regalare al tecnico Antonio Conte un nuovo attaccante per la seconda parte di campionato, in cui i nerazzurri tenteranno il tutto per tutto in ottica scudetto. Inoltre, non è un mistero che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis preferirebbe la cessione in questa sessione di mercato dell’attaccante belga, per monetizzare piuttosto che perderlo a parametro zero a giugno. Non è però da escludere l’ipotesi rinnovo, soprattutto se il belga dovesse abbassare le pretese per amore della città.

Cessione Mertens, Gattuso fa chiarezza in conferenza stampa

A sedare sul nascere il caso Mertens ci ha pensato il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, che nella classica conferenza stampa della vigilia ha così parlato della situazione relativa al folletto belga: “Mertens negli ultimi tre giorni non ha toccato palla, a causa di alcuni fastidi, quindi abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori. Ha un edema, distrazione agli adduttori. Va a farsi curare dal suo uomo di fiducia a casa, in Belgio, e tornerà regolarmente qui mercoledì”.