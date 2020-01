Napoli-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Conte

Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 20:45, andrà in scena l’entusiasmante sfida al San Paolo tra Napoli e Inter: ecco i ventidue in campo

Affrontare la capolista non sarà facile. Al San Paolo nella serata dell’Epifania arriverà l’Inter, guidata da Antonio Conte. Il Napoli cercherà di tornare a gioire anche davanti al proprio pubblico dopo i tre punti conquistati a Reggio Emilia contro il Sassuolo prima della sosta natalizia. Ora Gattuso dovrà motivare i suoi per ritrovare il giusto entusiasmo dopo aver staccato la spina per qualche giorno. Lo stesso allenatore del Napoli dovrà fare a meno degli infortunati Koulibaly e Mertens: in difesa ci sarà Luperto, mentre il tridente offensivo sarà composto da Callejon, Milik e Insigne. A centrocampo è ancora in dubbio la presenza di Fabian Ruiz, febbricitante in settimana: in cabina di regia possibile sorpresa Elmas con Allan interno. Tra i pali ci sarà Alex Meret.

Proprio sulle condizioni del folletto belga lo stesso tecnico calabrese ha svelato in conferenza stampa: “Mertens ha fatto tre giorni senza toccare palla, aveva fastidi e abbiamo deciso ieri mattina di fare una risonanza a livello strumentale per avere una diagnosi. È andato due o tre giorni a casa per farsi manipolare dal suo uomo di fiducia: tornerà mercoledì sera”.

Conte non vuole cali di concentrazione e così cercherà di iniziare il 2020 con una vittoria. Handanovic onnipresente in porta; difesa a tre composta da Godin, De Vrij e Skriniar. In mezzo al campo spazio a Brozovic con il ritorno di Sensi dal primo minuto: ci sarà anche Vecino a completare la mediana. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez, di nuovo in campo dopo aver scontato il turno di squalifica.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Elmas; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte

ARBITRO: Doveri di Roma (Passeri-Del Giovanem IV: Fabbrim VAR: Calvarese, AVAR; Giallatini)