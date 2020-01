“Lobotka al Napoli? Il Celta ha un obiettivo nei prossimi giorni”: Abraham Martinez fa chiarezza sull’affare attraverso i microfoni di Napolicalciolive.com

Dopo la decisione di Lobotka di non voler scendere in campo, ieri sera, contro l’Osasuna, ormai l’affare sembra in discesa. Stando alle ultime, manca pochissimo per un’intesa totale tra Napoli e Celta Vigo per il cartellino del centrocampista slovacco. E anche dalla Spagna, giungono buone nuove per gli azzurri, come spiega ai microfoni di Napolicalciolive.com il giornalista di AS, Abraham Martinez.

“Per Lobotka al Napoli è questione di giorni, ma il Celta ha un obiettivo”

Nonostante un affare complesso, per richieste e posizione in classifica, resta semplice la posizione del club galiziano: “Quella del Celta Vigo in questo momento è molto chiara – spiega Martinez – C’è la volontà di incassare la cifra più alta possibile dalla cessione di Lobotka. E sarà per questo che il calciatore, alla fine, andrà al Napoli nei prossimi giorni, soprattutto dopo la decisione dello slovacco di comunicare all’allenatore di non voler scendere in campo contro l’Osasuna, proprio perché ormai è vicina la sua cessione“.

Le richieste economiche degli spagnoli, allora, non muteranno di molto, nonostante posso “Per quanto riguarda il Celta Vigo, credo che alla fine continueranno a chiedere una cifra superiore ai 20 milioni di euro, cercandosi di avvicinare il più possibile ai 25 – conclude Martinez – La questione Lobotka verrà risolto nel corso dei prossimi giorni, approfittando anche della sosta che ci sarà in Liga, dato che si giocherà la Coppa del Re nel weekend successivo. E per questo, l’obiettivo sarà trovare un calciatore per il dopo-Lobotka, da utilizzare poi per il ritorno della Liga, fissato per il fine settimana del 20 e del 21 gennaio”.

