Ormai ci siamo: Stanislav Lobotka sembra vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Finora il centrocampista slovacco del Celta Vigo aveva saltato soltanto una sfida di Liga contro il Leganes per poi essere sempre in campo. Per la sfida contro l’Osasuna il tecnico Garcia lo ha spedito in tribuna visto il suo possibile trasferimento al Napoli. L’indizio potrebbe così svelare la fattibilità dell’operazione con il club partenopeo pronto a chiudere il primo colpo del 2020. In vista della sfida contro l’Inter Rino Gattuso dovrà fare a meno ancora di un vero e proprio regista, capace di interpretare al meglio il ruolo in cabina di regia.

Calciomercato Napoli, Lobotka sbarca in Serie A

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Inter lo stesso allenatore del Napoli ha svelato: “I vertici bassi in questo momento, lavorando in coppia, sono Fabian e Gaetano“. Poi ha subito chiarito la posizione di Allan: “Lo sapevamo, non serve un genio per capire che ha sempre giocato mezzala. Lui può fare contenimento, gli piace aggredire, inserirsi ed è portato ad andare avanti in pressione”. Nelle prossime ore potrebbe sbarcare a Napoli il centrocampista slovacco, ad un passo dagli azzurri già un anno fa. Per lui si tratta di un vero e proprio salto di qualità per provare così a mettersi al servizio della formazione partenopea, alla ricerca di un giocatore dalle sue caratteristiche.

Come svelato da Sky Sport da domani si ricomincerà a trattare per chiudere in brevi tempi l’operazione. Alla vigilia della sfida di Liga lo stesso allenatore del Celta Vigo, Oscar Garcia, aveva svelato: “Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri”. Ormai ci siamo: Lobotka pensa solo al Napoli.

