Calciomercato Napoli, la strategia per Lobotka. Nessun piano B

Calciomercato Napoli, all-in su Lobotka. Nessun piano B per Giuntoli, convinto di portare in azzurro il centrocampista slovacco. La strategia

Il Napoli è da tempo alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare al tecnico Gennaro Gattuso per il prosieguo del campionato. Tanti i nomi che si sono fatti in questo periodo, Lucas Torreira in primis, cercato a lungo dal Napoli che ha tentato di convincere la dirigenza dell’Arsenal offrendo un prestito di un anno e mezzo a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. Porte chiuse da parte dei Gunners, soprattutto dopo l’arrivo del nuovo tecnico Mikel Arteta, che ha bloccato la cessione dell’ex Sampdoria. Adesso l’obiettivo principale è Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo sponsorizzato da Marek Hamsik, che ha consigliato l’acquisto al Napoli. Il centrocampista slovacco è un vecchio pallino degli azzurri, che lo hanno già cercato quando ancora militava tra le fila del Nordsjaelland. Le sensazioni sono positive, al punto che attualmente la dirigenza azzurra non ha varato alcun piano B.

Calciomercato Napoli, all-in su Lobotka. Nessun piano B

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino infatti, Lobotka vuole solo il Napoli, e il Napoli vuole solo Lobotka. Secondo il quotidiano locale l’accordo tra i due club non è stato ancora definito, ma c’è fiducia sull’esito positivo, perchè tra domanda e offerta ballano all’incirca 2 milioni di euro. Grazie anche alla pressione fatta dal calciatore, il Celta Vigo ha abbassato la richiesta iniziale di 30 mln, ma non scenderà al di sotto dei 20. Il Napoli, partito con un’offerta di 14-15 milioni di euro, ha aumentato l’offerta a 17-18, e forte della preferenza del calciatore sta adesso giocando d’attesa, sperando che alla fine il club spagnolo accetti le condizioni degli azzurri. Giuntoli non ha varato alternative, Stanislav Lobotka sarà il playmaker da regalare al tecnico Gennaro Gattuso in questa sessione di calciomercato.