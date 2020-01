Calciomercato Napoli, cifra mostruosa per Koulibaly: nuova pretendente dalla Premier

Pronto un nuovo assalto dalla Premier League per Kalidou Koulibaly con una super offerta da parte del West Ham. Il club di Londra sogna il grande colpo ma il Napoli non molla.

La stagione di Kalidou Koulibaly è stata fin qui estremamente deludente. Troppi alti e bassi per un calciatore che nelle ultime stagioni aveva abituato il pubblico del San Paolo a standard di rendimento elevatissimi, tanto da finire di diritto tra i migliori difensori al mondo. Vette inavvicinabili di rendimento quelle toccate dal senegalese per qualunque altro calciatore della rosa del Napoli, sia con Sarri che nella prima annata sotto la guida di Ancelotti. Poi il buio con tanti errori personali, una condizione fisica inizialmente precaria e troppi cali di tensione per un calciatore del suo livello. Una serie di fattori questi, uniti al rendimento complessivo della squadra, che potrebbero far propendere anche per una cessione nel futuro prossimo. L’avventura di Koulibaly a Napoli potrebbe quindi arrivare al capolinea nonostante un contratto in scadenza nel 2023 con il club di De Laurentiis.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Due acquisti, 4 cessioni e un possibile scambio: il punto sul mercato

Calciomercato Napoli, maxi proposta per Koulibaly: anche il West Ham ci prova

Alla luce di questi primi sei mesi altalenanti, il Napoli potrebbe presto ricevere un’importante offerta per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è da tempo nel mirino di alcuni club di Premier League, e la novità, secondo quanto rivelato dal ‘Daily Express’ arriva direttamente dalla squadra di Londra che non ti aspetti. Il difensore, infatti, è finito nel mirino del West Ham, che secondo la testata britannica, sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 77 milioni di euro per strappare il senegalese ai partenopei subito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alla scoperta di Lobotka: caratteristiche tecniche e curiosità