Calciomercato Napoli, doppio colpo a centrocampo. Gaetano saluta?

Calciomercato Napoli, vicino il doppio colpo a centrocampo, che vedrebbe diminuire le già poche possibilità di giocare a Gaetano. Per lui probabile prestito in B

Si infiamma improvvisamente il calciomercato del Napoli. Oltre al centrocampista del Celta Vigo Stanislav Lobotka, per cui manca veramente poco all’accordo tra le parti, il Napoli ha chiuso anche per il 28enne centrocampista del Lipsia Diego Demme. Secondo quanto riferito su Sportitalia dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il capitano del Lipsia già in serata potrebbe approdare in Italia, per svolgere poi le visite mediche di rito. L’operazione sarà conclusa sulla base di 10 milioni di euro più 3 di bonus.

Per quanto riguarda Stanislav Lobotka invece, la distanza è ormai minima tra le parti e in ballo ci sono solo 2 milioni, per cui sembra molto improbabile che l’affare possa saltare. Come riporta La Repubblica, nella giornata odierna potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca, con i vertici dei due club che stasera si incontreranno a Milano. La speranza di Gattuso è quella di avere il centrocampista slovacco a disposizione già nella delicatissima gara di sabato prossimo contro la Lazio.

Calciomercato Napoli, chi arriva e chi va: Gaetano in uscita?

Gianluca Gaetano, complice anche il delicatissimo momento che si sta vivendo in casa Napoli, non di certo l’ambiente ideale attualmente per la crescita di un giovane, in questa prima parte di stagione non ha avuto praticamente mai spazio. Una sola presenza per il giovane centrocampista, entrato in campo solo nell’ultima gara del girone di Champions League contro il Genk, quando l’ormai ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti gli ha concesso la passerella a risultato ormai archiviato. Con l’imminente arrivo di altri due centrocampisti, Lobotka e Demme, le sue già minime probabilità di giocare diminuirebbero ulteriormente, per cui la soluzione più plausibile è quella di un prestito in questa sessione di calciomercato, magari in una squadra di Serie B che gli permetterebbe di giocare titolare. Le piste più concrete per adesso portano alla Cremonese e al Cosenza, che hanno già chiesto informazioni sul giocatore.