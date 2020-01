Il Napoli non sa più vincere. All’Olimpico gli azzurri perdono di misura con il gol di Ciro Immobile: che errore di Ospina!

Dopo l’Inter, ecco una nuova sconfitta contro la Lazio. Il Napoli cade nuovamente dopo un ottimo secondo parte interpretato dagli uomini di Gattuso. Il gol vittoria, firmato dal solito Ciro Immobile, nasce da un errore in fase di possesso di Ospina, che perde malamente la sfera. Sul tiro dell’attaccante di Torre Annunziata arriva malamente Di Lorenzo che, sulla linea di porta, non riesce a rinviare buttandola dentro. Il Napoli resta a quota 24 punti ed è attualmente decimo in classifica: una situazione imbarazzante rispetto a quanto predetto in estate. Ora gli acquisti di Demme e Lobotka dovrebbero così iniziare a fare la differenza per far girare ancor di più la formazione azzurra. L’avventura di Rino Gattuso non è iniziata nel migliore dei modi con tre sconfitte ed una vittoria in quattro partite fin qui disputate. Esattamente tra una settimana al San Paolo arriverà la Fiorentina per la prima sfida di ritorno: da lì dovrà ripartire l’allenatore calabrese pensando anche al match di Coppa Italia contro il Perugia, in programma il 14 gennaio alle 15.

Lazio-Napoli 1-0, il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35’st Berisha), Alberto (44’st Jony), Lulic; Caicedo (18’st Cataldi), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André Anderson, Adekanye, Jorge Silva. Allenatore. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Ruiz, Allan (38’st Llorente), Zielinski; Callejon (42’st Elmas), Milik, Insigne (45’st Lozano). A disposizione: Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 37’st Immobile (L)

Ammoniti Lazzari, Lulic (L); Manolas, Rui (N). Recupero 2’pt – 3’st.