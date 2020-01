Napoli, buone notizie per Gattuso: due azzurri in gruppo

Archiviata la beffarda sconfitta di ieri contro la Lazio, il Napoli di Gattuso ha ripreso oggi a lavorare a Castel Volturno. Doppia buona notizia per il tecnico.

La strada tracciata dal Napoli di Gattuso sembra quella giusta. Al netto della beffarda sconfitta di ieri all’Olimpico contro la Lazio, si intravedono segnali di gioco e rinascita da parte degli azzurri, condannati al KO contro la squadra più in forma della Serie A solamente da un ‘infortunio’ di Ospina nel finale. Un incidente di percorso che non pregiudica comunque il lavoro fatto in queste settimane esaltato dalla buona prestazione di ieri. Segnali positivi nonostante i tanti infortuni che stanno affliggendo la rosa del Napoli ridotta all’osso al cospetto dei biancocelesti. Gattuso spera infatti di recuperare nelle prossime sedute di allenamento quanti più uomini possibile per lavorare nuovamente a pieno organico in vista delle prossime sfide contro Perugia e Fiorentina.

Napoli, punto infortunati: rientrano Meret e Younes

Buone notizie sul recupero degli infortunati arrivano direttamente dal sito ufficiale del Napoli che ha diramato il seguente comunicato sull’allenamento odierno: “Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di ottavi di finale di Coppa Italia contro il Perugia in programma martedì al San Paolo (ore 15). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio all’Olimpico hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in riscaldamento col pallone e attivazione in avvio sessione. Successivamente lavoro tecnico individuale e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto 6 contro 6.

Younes e Meret sono rientrati in gruppo. Prima apparizione di Diego Demme al Centro Tecnico. Il centrocampista ha visitato la struttura”.

