Calciomercato Napoli, una big della Premier sulle tracce dell’azzurro

Non solo acquisti, il Napoli pensa anche alle diverse cessioni: come svelato da Sky Sport ci sarebbe una top inglese sulle sue tracce

Gennaio è un mese decisivo anche in vista delle operazione future di mercato. Come svelato da Sky Sport sulle tracce dell’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, in scadenza di contratto, ci sarebbe anche l’Arsenal. Per il giocatore azzurro c’è stato il sondaggio dei Gunners in vista di giugno con lo stesso centravanti della compagine partenopea attualmente fermo ai box per infortunio. Per la questione rinnovo con il Napoli, invece, la situazione è sempre ferma in attesa di sviluppi importanti.

Calciomercato Napoli, Gattuso su Mertens

Lo stesso allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato della situazione di Dries Mertens, volato nei giorni scorsi in Belgio dal suo fisioterapista di fiducia per guarire dall’infortunio muscolare: “Arriva stasera, gli mancheranno 4-5 giorni visto che non tocca il pallone da 10 giorni. Parlerò con lui, spero di averlo settimana prossima”. Nel 4-3-3 lo stesso attaccante belga dovrebbe rappresentare l’alternativa ad Arek Milik nel ruolo di prima punta oppure l’arma in più in caso di svantaggio come trequartista. Infine, la stessa società partenopea starebbe lavorando per Boga del Sassuolo in vista della prossima stagione come rivelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport.