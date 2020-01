Calciomercato Napoli, sfuma l’affare: addio agli azzurri

Nelle scorse settimane è stato vicinissimo al Napoli, ma ora il suo futuro è altrove come svelato da Sky Sport: annuncio a breve

Dopo gli affari Demme e Lobotka, il Napoli dice addio a Matteo Politano. L’attaccante dell’Inter, accostato nelle ultime ore alla compagine partenopea, sarebbe davvero ad un passo dalla Roma nello scambio con Spinazzola. Come svelato da Sky Sport ci sarebbe l’intesa di massima tra i due club con l’esterno offensivo pronto ad essere l’alternativa perfetta dopo il grave infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo nell’ultima sfida di campionato contro la Juventus. Ora manca soltanto l’accordo tra l’ex Sassuolo e la società capitolina prima dell’ufficialità dell’affare. Politano non vede l’ora di essere protagonista a casa sua dopo i vari prestiti in Serie B con le maglie di Perugia e Pescara.

Calciomercato Napoli, salta Politano

Il feeling con Antonio Conte non c’è mai stato e così il suo addio sembra imminente. Finora Politano ha collezionato soltanto 315 minuti, anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Il prodotto del settore giovanile della Roma predilige agire da esterno destro per poi convergere al centro e mettere in mostra il suo splendido mancino. Il Napoli dovrà così virare su nuovi obiettivo di mercato da regalare allo stesso Rino Gattuso, che vuole essere protagonista nel girone di ritorno dopo una prima parte da stagione da dimenticare da parte degli azzurri. La società partenopea ha rinforzato finora la zona centrale del campo con gli arrivi di Demme e Lobotka, ma non basta. Con Llorente verso l’addio, potrebbe arrivare un nuovo esterno offensivo visto che Mertens sarà utilizzato come prima punta in alternativa a Milik.