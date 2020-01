Calciomercato Napoli, nelle ultime ore si è verificata una brusca frenata per il centrocampista a causa dell’inserimento di altre squadre nella trattativa

Non si vedeva da tanti anni un Napoli così scatenato durante la finestra invernale di calciomercato. Dopo l’arrivo di Diego Demme, è arrivata oggi l’ufficialità anche di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco sponsorizzato da Marek Hamsik, per il quale il Napoli ha pagato 20 milioni più bonus al Celta Vigo. Gli azzurri inoltre sono già al lavoro anche per il mercato di giugno, per mettere subito a segno colpi importanti evitando così sanguinose aste estive. Tra questi non è un mistero che il Napoli abbia puntato i due gioielli del Verona Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996, e Amir Rrahmani, difensore centrale classe 1994. Secondo vari rumors per i due giocatori il Napoli ha già raggiunto un accordo di massima con il club per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni, ma le cose, soprattutto per Amrabat, sembra si stiano complicando più del previsto.

Calciomercato Napoli, frenata sul centrocampista: il motivo

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nonostante i tentativi del Napoli di chiudere velocemente la pratica Amrabat, per il centrocampista del Verona potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il suo agente Sinouh Mohamed ha già parlato con i vertici dell’Inter del proprio assistito, anche se a sorpresa potrebbe essere la Fiorentina a spuntarla, che ha soddisfatto le richieste di contratto del calciatore. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha svelato qual è il motivo per cui il club azzurro non è riuscito a chiudere con il giocatore: “Il Napoli probabilmente ha già l’accordo con il Verona, ma il problema è l’accordo con il giocatore: so che Giuntoli aveva chiuso la doppia operazione anche con Rrahmani, con Amrabat c’era il discorso sulla durata e la clausola, il mio parere è che sul giocatore si sono mossi altri club europei. Molto dipenderà dall’aspetto dell’accordo economico tra il ragazzo ed il Napoli”.