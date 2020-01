Calciomercato Napoli, si lavora per giugno: colpo sensazionale

Non solo presente, ma anche innesti per il futuro: il ds Giuntoli sarebbe già al lavoro per un grande colpo a centrocampo

Dopo gli acquisti di Demme e Lobotka, il Napoli pensa già a rinforzare il centrocampo del futuro. Come svelato dalla redazione della radio ufficiale dei partenopei, Radio Kiss Kiss Napoli, il ds Giuntoli sarebbe già al lavoro per chiudere il colpo Castrovilli dalla Fiorentina. Il giocatore ha conquistato tutti a suon di prestazioni diventando il desiderio delle big d’Italia e d’Europa. Il discorso avviato sarebbe rinviato in vista della prossima stagione con lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis pronto ad allestire una rosa super competitiva dopo gli errori della scorsa estate. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, frenata sul centrocampista: il motivo



Calciomercato Napoli, Castrovilli pronto per una big

Il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire così il colpo da novanta a centrocampo e proverà a dare filo da torcere agli altri top club della Serie A. Ma non solo: sulle sue tracce ci sarebbe stato anche un forte interessamento del PSG con il ds Leonardo, che ammira le sue caratteristiche tecniche. Finora Gaetano Castrovilli si è consacrato nel calcio che conta collezionando ben 1733 minuti in maglia viola e mettendo a segno già tre gol e due assist vincenti. Il suo exploit è arrivato soprattutto grazie alla fiducia dell’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, che ha puntato su di lui fin dalle prime uscite pre-stagionali della formazione toscano dopo il rientro dal doppio prestito alla Cremonese. Sono bastati pochi mesi per convincere la dirigenza viola ad allungargli il contratto, ma in estate il club troverà alla sua porta tante pretendenti per il talentuoso centrocampista originario di Minervino Murge.