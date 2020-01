Calciomercato Napoli, due nomi per il post Ghoulam: le ultime

Le condizioni fisiche di Faouzi Ghoulam non fanno ben sperare per il futuro: come svelato da Sky Sport il Napoli sarebbe pronto con due sostituti

Ore frenetiche anche in casa Napoli. Dopo gli acquisti di Demme e Lobotka a centrocampo, la compagine azzurra dovrà capire in tempi brevi in quale reparto intervenire per rinforzare la rosa di Rino Gattuso. Le condizioni fisiche non esaltanti del terzino sinistro, Faouzi Ghoulam, potrebbero anche optare anche ad una cessione dell’algerino. Come svelato da Sky Sport il Napoli sarebbe sulle tracce di due profili in particolare: si tratta di Kostas Tsimikas dell’Olympiacos e Arthur Masuaku del West Ham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, si lavora per giugno: colpo sensazionale



Calciomercato Napoli, Ghoulam verso la cessione

Come recita il report d’allenamento pubblicato dalla società partenopea, lo stesso Ghoulam ha presto parte ad una parte dell’allenamento sotto la gestione di Gattuso. Lo stesso allenatore calabrese cercherà di recuperarlo per dare un’ottima alternativa per la fascia mancina a Mario Rui. Dopo l’exploit con Maurizio Sarri, i gravi infortuni rimediati in rapida successione hanno costretto l’algerino ad allenarsi in maniera individuale per diversi mesi senza tornare su ottimi livelli. Sulle sue tracce ci sarebbe stato anche il Marsiglia in passato, ma finora tutto tace.