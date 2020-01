Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Luperto torna titolare, Di Lorenzo confermato centrale al fianco di Manolas. Conferme in attacco e a centrocampo

Manca poco più di mezz’ora al fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 20° giornata di Serie A TIM. Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio, il Napoli ha assolutamente bisogno di iniziare al meglio il girone di ritorno, e confermare con i 3 punti i segnali positivi arrivati dalle ultime gare, nonostante il risultato sfavorevole. Con una Fiorentina in piena crisi che come il Napoli ha cambiato allenatore a campionato in corso, con Iachini subentrato a Montella, per gli uomini di Gattuso è vietato sbagliare.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: si rivede Luperto, confermato Ospina

Per la gara contro la Fiorentina il tecnico azzurro Gennaro Gattuso non rischia Meret, appena tornato dall’infortunio, e rilancia nuovamente Ospina, autore di una buona prestazione contro il Perugia. In difesa si rivede Sebastiano Luperto, che agirà sull’out di sinistra al posto dello squalificato Mario Rui, mentre Di Lorenzo viene confermato centrale al fianco di Manolas, così come Hysaj a destra. Confermato il tridente anti-Lazio Callejon-Milik-Insigne, così come il centrocampo. Tra le fila della Fiorentina ci sarà l’esordio in Serie A con la maglia viola per l’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone, arrivato durante questa sessione invernale di calciomercato dal Wolverhampton, che agirà al fianco di Federico Chiesa.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto, Allan, Fabian, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.