Lista UEFA Napoli, Gattuso dirama i 22 giocatori che prenderanno parte alla fase finale della Champions League. Rientro ancora lontano per Faouzi Ghoulam?

Tra meno di un mese il Napoli dovrà affrontare il Barcellona nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League, valida per l’accesso ai quarti di finale. Nella giornata odierna il club azzurro ha diramato la lista dei giocatori che il tecnico Gennaro Gattuso ha scelto per le fasi finali della Champions League. Tra questi, manca l’infortunato Kevin Malcuit, che ne avrà ancora per almeno 3 mesi, Amin Younes, e l’oggetto misterioso Faouzi Ghoulam, il cui rientro è ancora un’enigma. Negli ultimi giorni il terzino algerino aveva intensificato gli allenamenti per rientrare in campo, dopo essere rimasto a Napoli nonostante l’invito della società a cambiare aria. Presenti in lista tutti i nuovi acquisti di gennaio, Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano.

Lista UEFA Napoli, Gattuso ne esclude tre: continua il mistero Ghoulam

Ecco i 22 giocatori scelti dal tecnico Gennaro Gattuso per la Lista Uefa, che oggi il Napoli ha presentato per la fase finale della Champions League:

1 Alex Meret

4 Diego Demme

5 Allan

6 Mario Rui

7 Josè Maria Callejon

8 Fabian Ruiz

9 Fernando Llorente

11 Hirving Lozano

12 Eljf Elmas

13 Sebastiano Luperto

14 Dries Mertens

19 Nikola Maksimovic

20 Piotr Zielinski

21 Matteo Politano

23 Giovanni Di Lorenzo

24 Lorenzo Insigne

25 David Ospina

26 Kalidou Koulibaly

27 Orestis Karnezis

44 Kostas Manolas

68 Stanislav Lobotka

99 Arkadiusz Milik