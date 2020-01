Biglietti Napoli-Barcellona, prezzi altissimi: info e dettagli

Ecco tutti i dettagli relativi ai biglietti per Napoli-Barcellona, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Prezzi monstre.

Archiviate le vittorie di Coppa Italia contro la Lazio e campionato contro la Juventus, il Napoli si prepara per la prossima sfida di Serie A. La società azzurra invece si proietta già in ottica Champions League quando il 25 febbraio al San Paolo arriverà il Barcellona del pallone d’oro Leo Messi. In vista della super sfida europea il club di De Laurentiis ha diramato un comunicato relativo ai biglietti: “I biglietti per la gara di Champions League Napoli-Barcellona che si disputerà il 25 Febbraio 2020 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Giovedì 30 Gennaio 2020 ore 12.00. In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 23.59 di Giovedì 6 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20, i quali avranno la possibilità di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza. A partire dalle ore 10 di Venerdì 7 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il dopo Politano: in arrivo un altro colpo

Napoli-Barcellona, i prezzi dei biglietti: cifre elevatissime per curve e distinti

La SSC Napoli ha anche messo in allegato i prezzi relativi ai biglietti di Napoli-Barcellona:

PREZZI

Napoli vs Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.