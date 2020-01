Dopo le ufficializzazioni di Demme e Lobotka, a Napoli dal calciomercato arriva anche Matteo Politano. Ma dalla sessione invernale potrebbe arrivare un altro attaccante.



A 3 giorni dalla chiusura del mercato tre gli acquisti per il Napoli. L’ultimo, in ordine di tempo, è Matteo Politano, la cui ufficialità è arrivata nelle scorse ore. Il calciatore ex Inter già da ieri ha iniziato la sua nuova vita da azzurro. L’attaccante è giunto a Villa Suart per sottoporsi alle visite mediche. Successivamente si è spostato negli uffici della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2024.

L’operazione è costata al Napoli 23,5 milioni di euro, mediante la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto (3 milioni) e il versamento tra 18 mesi della rimanente cifra. Il giocatore sarà a disposizione di Rino Gattuso a partire da domani, quando la squadra si ritroverà a Castel Volturno in vista della gara di lunedì sera, a Marassi, contro la Sampdoria.

Napoli, Petagna o Pinamonti? Dal calciomercato pronto un altro innesto

Politano che arriva dal mercato dopo gli ingaggi di Demme e Lobotka. Il primo, centrocampista prelevato dal Lipsia, è stato già protagonista in occasione della sfida vinta sabato contro la Juventus. Lo slovacco, anch’egli centrocampista, è arrivato dal Celta Vigo. Positivo anche per l’esordio in campionato, subentrato proprio a Demme.

Ma il calciomercato chiuderà i battenti il prossimo 31 gennaio e potrebbe non essere finita qui. La società azzurra sta infatti provando ad acquistare uno tra Andrea Petagna e Andrea Pinamonti. Intenzione che fa pensare ad alcune cessioni nel ruolo di prima punta.

Ormai certa la partenza di Fernando Llorente, ma non escluso che a lui possa aggiungersi anche Dries Mertens che è attualmente infortunato e con l’arrivo di un centravanti non troverebbe più molto spazio. Il suo addio però, potrebbe avvenire a giugno.