Calciomercato Napoli, la pista Petagna resta complicata per gennaio, ma gli azzurri hanno già l’alternativa in canna: si tratta di un altro nerazzurro

Dopo gli acquisti di Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano, che da domani si aggregherà ai nuovi compagni, il Napoli sembra non volersi ancora fermare in questa sessione di calciomercato. Infatti, non è da escludere che alla corte dell’allenatore azzurro Gennaro Gattuso possa arrivare una nuova punta. In pole position c’è Andrea Petagna, per il quale la dirigenza azzurra ha già fatto recapitare alla Spal un’offerta che si aggira intorno ai 20 mln di euro. La pista però resta complicata, il club ferrarese è in piena lotta retrocessione e difficilmente accetterà di privarsi del suo miglior giocatore in un momento delicato come questo, e l’operazione sarebbe più fattibile per giugno, come avvenuto per il difensore del Verona Amir Rrahmani. Per questo il Napoli ha già un piano B nel caso l’affare non dovesse andare in porto.

Calciomercato Napoli, non solo Petagna: c’è l’alternativa in attacco

Viste le difficoltà per arrivare all’attaccante della Spal Andrea Petagna, il Napoli sta già pensando all’alternativa, e ha formulato un’offerta per l’attaccante del Genoa di proprietà dell’Inter Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 99′ non sta trovando molto spazio tra le fila del club ligure, e vista la giovane età potrebbe essere il giocatore giusto per il nuovo ciclo partenopeo, ma il tutto dipenderà dalla cessione di Fernando Llorente. Per portare a casa il giovane talento della Nazionale Under 21 servirà però un’offerta da almeno 18 milioni di euro.