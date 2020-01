Quando chiude il calciomercato di gennaio: data e orario

Il calciomercato di gennaio ha regalato già grandi colpi: ecco quando chiude la sessione invernale in Serie A. Siamo al rush finale.

Dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan allo sbarco di Christian Eriksen all’Inter: quest’anno il calciomercato di gennaio in Serie A non ha certo deluso, anzi. Dopo molte sessioni di vacche magre finalmente le squadre italiane sono state protagoniste di operazioni mediaticamente forti ed anche economicamente onerose. Ora però siamo davvero alle battute finali: il calciomercato di gennaio infatti sta per chiudere.

Quando chiude il calciomercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio si è aperto ufficialmente il 2 gennaio 2020, data da cui le società italiane potevano ratificare e depositare i contratti dei nuovi acquisti presso la Lega Serie A. Le operazione invece si chiuderanno venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 20 presso l’Hotel Sheraton di Milano con una piccola eccezione: Roma, Sassuolo, Bologna, Parma, Brescia e Cagliari potranno consegnare le loro liste entro le 21 di venerdì 31 gennaio 2020 poiché saranno impegnate nei tre anticipi di sabato 1 febbraio 2020. Il tutto per acquisti fatti dalle 12 alle 20 di venerdì 31 gennaio. Le altre squadre, che giocheranno domenica 2 febbraio, dovranno consegnare le liste entro le ore 12 di sabato 1 febbraio 2020. Il 31 gennaio, peraltro, la sessione invernale di calciomercato sarà ufficialmente chiusa anche negli altri principali campionati: dalla Premier League alla Liga, dalla Ligue 1 alla Bundesliga.

Tutte le operazioni di gennaio in Serie A

ATALANTA

Acquisti: Caldara (Dif, Milan, prestito) – Czyborra (Dif, Heracles, definitivo)

Cessioni: Kjaer (Dif, Siviglia, fine prestito) – Vido (Att, Pisa, prestito) – Monachello (Att, Venezia, prestito) – Barrow (Att, Bologna, definitivo) – Ibanez (Dif, Roma, definitivo)

BOLOGNA

Acquisti: Dominguez (Cen, Velez, definitivo) – Barrow (Att, Atalanta, definitivo)

Cessioni: Destro (Att, Genoa, prestito) – Vignato (Cen, Chievo, prestito) – Okwonkwo (Att, Montreal Impact, prestito)

BRESCIA

Acquisti: Skrabb (Att, Norrkoping, definitivo) – Bjarnason (Cen, svincolato)

Cessioni: Curcio (Dif, svincolato) – MOROSINI (Cen, Ascoli, prestito)

CAGLIARI

Acquisti: –

Cessioni: Aresti (Por, Olbia, definitivo) – Pinna (Dif, Empoli, prestito) – Deiola (Cen, Lecce, prestito) – Bradaric (Cen, Vigo, prestito)

FIORENTINA

Acquisti: Beloko (Cen, Gent, fine prestito) – Cutrone (Att, Wolverhampton, definitivo)

Cessioni: Cristoforo (Cen, Eibar, definitivo) – Dabo (Cen, SPAL, prestito) – Rasmussen (Dif, Erzgebirge Aue, prestito) – Saponara (Cen, Lecce, prestito) – Pedro (Att, Flamengo, prestito)

GENOA

Acquisti: Perin (Por, Juventus, prestito) – Behrami (Cen, svincolato) – Destro (Att, Bologna, prestito) – Eriksson (Cen, IFK Goteborg, definitivo) – Konig (Cen, Velez, definitivo)

Cessioni: Omeonga (Cen, Hibernian, prestito) – Gumus (Att, Antalyaspor, prestito)

INTER

Acquisti: Young (Cen, Manchester United, definitivo) – Moses (Cen, Chelsea, prestito) – Eriksen (Cen, Tottenham, definitivo)

Cessioni: Lazaro (Cen, Newcastle, prestito) – Politano (Att, Napoli, definitivo) – Gabigol (Att, Flamengo, definitivo)

JUVENTUS

Acquisti: –

Cessioni: Perin (Por, Genoa, prestito) – Han (Att, Al Duhail, definitivo) – Mandzukic (Att, Al Duhail, definitivo) – Beltrame (Att, CSKA Sofia, definitivo)

LAZIO

Acquisti: –

Cessioni: Durmisi (Dif, Nizza, prestito)

LECCE

Acquisti: Donati (Dif, svincolato) – Deiola (Cen, Cagliari, prestito) – Saponara (Cen, Fiorentina, prestito)

Cessioni: Dumancic (Dif, Gozzano, prestito) – Fiamozzi (Dif, Empoli, definitivo) – La Mantia (Att, Empoli, definitivo) – Tabanelli (Cen, Frosinone, definitivo) – Dubickas (Cen, Gubbio, prestito) – Benzar (Dif, Perugia, prestito) – Tsonev (Cen, Monopoli, prestito) – Bleve (Por, Catanzaro, prestito) – Riccardi (Dif, Venezia, prestito)

MILAN

Acquisti: Ibrahimovic (Att, svincolato) – Kjaer (Dif, Siviglia, prestito) – Begovic (Por, Bournemouth, prestito)

Cessioni: Caldara (Dif, Atalanta, prestito) – Reina (Por, Aston Villa, prestito)

NAPOLI

Acquisti: Demme (Cen, Lipsia, definitivo), Lobotka (Cen, Celta Vigo, definitivo) – Politano (Att, Inter, definitivo)

Cessioni: Ciciretti (Att, Empoli, prestito) – Tutino (Att, Empoli, prestito) – Rrahamani (Dif, Verona, prestito) – Gaetano (Cen, Cremonese, prestito) – Tonelli (Dif, Sampdoria, definitivo)

PARMA

Acquisti: Kurtic (Cen, SPAL, definitivo)

Cessioni: –

ROMA

Acquisti: Bruno Peres (Dif, Sport Club Recife, fine prestito) – Ibanez (Dif, Atalanta, definitivo)

Cessioni: –

SAMPDORIA

Acquisti: Tonelli (Dif, Napoli, definitivo) – Askildsen (Cen, Stabaek, definitivo)

Cessioni: Murillo (Dif, Celta Vigo, prestito)

SASSUOLO

Acquisti: –

Cessioni: Mazzitelli (Cen, Entella, definitivo)

SPAL

Acquisti: Dabo (Cen, Fiorentina, prestito) – BONIFAZI (Dif, Torino, definitivo)

Cessioni: Moncini (Att, Benevento, definitivo) – Shaka Mawuli (Cen, Ravenna, definitivo) – Kurtic (Cen, Parma, definitivo)

TORINO

Acquisti: –

Cessioni: Zaccagno (Por, Entella, prestito) – Bonifazi (Dif, SPAL, definitivo)

UDINESE

Acquisti: Zeegelar (Cen, Watford, definitivo)

Cessioni: Felipe Vizeu (Att, Akhmat Grozny, prestito) – Sierralta (Dif, Empoli, prestito) – Pussetto (Att, Watford, definitivo) – Opoku (Dif, Amiens, prestito)

VERONA

Acquisti: –

Cessioni: Tupta (Att, Wisla Cracovia, prestito) – Henderson (Cen, Empoli, prestito) – Bessa (Cen, Goias, prestito) – Crescenzi (Dif, Cremonese, prestito)