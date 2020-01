Calciomercato Napoli, tutto su Ricardo Rodriguez: l’assalto decisivo

Il Napoli vuole chiudere ancora per un nuovo innesto da regalare a Rino Gattuso: ancora novità per il terzino svizzero Rodriguez

Il Napoli non si ferma. La società partenopea sarebbe ad un passo dal nuovo colpo di mercato per gennaio: si tratta del terzino svizzero del Milan Ricardo Rodriguez. Il rossonero, ormai da tempo fuori dai piani del tecnico Pioli, potrebbe ritrovare nuovamente Rino Gattuso dopo l’esperienza condivisa a Milano. Come svelato da Sky Sport gli azzurri starebbero cercando di chiudere l’operazione sulla base di un prestito oneroso.

Calciomercato Milan, Rodriguez pronto per Gattuso

Dopo l’esplosione di Theo Hernandez sulla corsia sinistra lo stesso giocatore del Milan ha visto il campo soltanto per 45 minuti nella sconfitta sonora contro l’Atalanta. Nelle scorse settimane lo stesso agente di Rodriguez aveva svelato: “Per Gattuso, Ricardo farebbe di tutto e andrebbe ovunque, anche in Serie B, anche al Benevento, club che rispetto e che sta facendo bene”. Ora l’affare potrebbe andare a buon fine già a gennaio con la possibilità per lo svizzero di riscattarsi dopo una prima parte di stagione deludente. Ci sarebbe sempre da monitorare la situazione di Faouzi Ghoulam, che non riesce a riprendersi al meglio dopo i vari infortuni che lo hanno martoriato negli ultimi mesi. Il terzino algerino non sembra essere ancora pronto per scendere in campo: questa dinamica va avanti già da un bel po’. Lo stesso esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, a Sky Sport ha svelato: “Il Napoli finora ha speso 53 milioni. Poi 14m per Rrahmani, 67m, l’accordo con Kumbulla a giugno, 87m, e sta chiudendo per Petagna per giugno 16+bonus. Se ho calcolato bene sono 103 milioni per rivoluzionare la squadra”.