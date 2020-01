Calciomercato Napoli, dopo aver ufficializzato Politano gli azzurri sembrano aver in pugno anche l’attaccante della Spal Andrea Petagna. Le ultime sull’affare

Napoli scatenato in questo calciomercato di gennaio, e dopo aver ufficializzato oggi l’acquisto dell’esterno nerazzurro Matteo Politano entro il 31 gennaio potrebbe mettere a segno ancora qualche colpo. In difesa l’indiziato numero uno è Ricardo Rodriguez, per sopperire ai lungodegenti Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam, mentre in attacco il candidato principale porta il nome di Andrea Petagna. l’attaccante della Spal classe 1995 in questa stagione di Serie A ha messo a segno 8 gol in 21 partite, ma è difficile che il club ferrarese si privi del suo miglior giocatore a campionato in corso. La Spal è infatti in piena lotta per la salvezza e quindi l’ipotesi più probabile è che il Napoli acquisti Petagna per la prossima stagione, come già fatto con il Verona per il difensore Amir Rrahmani.

Calciomercato Napoli, Petagna ad un passo: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, sembra ormai ad un passo l’accordo tra Napoli e Spal per il passaggio dell’attaccante scuola Milan Andrea Petagna in azzurro. La differenza tra domanda e offerta è attualmente di solo un milione di euro, e la sensazione è quella che con una cifra vicina ai 17 milioni più bonus l’affare potrebbe andare in porto. In caso di fumata bianca l’attaccante resterebbe fino al termine della stagione alla Spal, e si aggregherebbe alla sua nuova squadra solo a campionato concluso. Con Petagna l’accordo con il Napoli è stato già trovato, sia per l’ingaggio sia sui diritti d’immagine, resta solo da attendere l’accordo tra le parti.