Calciomercato Napoli, non solo Amrabat: spunta l’alternativa

Il Napoli guarda al presente ma anche al futuro con il nome di Nandez che potrebbe tornare di moda per la mediana in alternativa ad Amrabat.

A gennaio sono arrivati centrocampisti del calibro di Demme e Lobotka eppure il Napoli non è ancora sazio e spera di potenziare il reparto in ottica futura. Gli azzurri cercano infatti anche un profilo in grado di sostituire il brasiliano Allan, che al momento sembra essere il principale indiziato a partire la prossima estate. Per rimpiazzare l’ex Udinese il club di De Laurentiis ha pensato prontamente a Sofyan Amrabat, indiziato numero uno che si è però notevolmente complicato nelle ultime settimane. Dopo aver trovato un accordo con il Verona da circa 23 milioni di euro, infatti, la trattativa ha subito una brusca frenata a causa della clausola rescissoria da 40/50 milioni richiesta dal calciatore e ritenuta eccessivamente bassa dal Napoli.

Calciomercato Napoli, contatti per Nandez: alternativa ad Amrabat

Viste le complicazioni per Amrabat il Napoli starebbe pensando ad un altro nome. Secondo quanto affermato da ‘Calciomercato.it’ i partenopei avrebbero allacciato contatti per Nahitan Nandez, che avrebbe già anche dato il suo ‘si’ al club di De Laurentiis. Dal canto suo però il Cagliari spara molto alto, con una richiesta da circa 40 milioni di euro per il cartellino del mediano uruguaiano.

Gli azzurri ad ogni modo potrebbero proporre alla società isolana un’operazione in stile Rrahmani, acquisendo ora il cartellino di Nandez per poi lasciarlo in Sardegna in prestito fino alla fine della stagione.