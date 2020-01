Matteo Politano è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il neo esterno azzurro ha anche rilasciato le primissime parole tramite il suo profilo Instagram.

Nel pomeriggio di oggi è arrivato il benvenuto ufficiale di Aurelio De Laurentiis a Matteo Politano, seguito anche da un breve comunicato ufficiale del Napoli e da una nota dell’Inter che evidenzia i dettaglia dell’affare: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Politano alla Società Sportiva Calcio Napoli. L’attaccante classe 1993, che è arrivato in nerazzurro nell’estate 2018 totalizzando 63 presenze e 6 gol, si trasferisce al club partenopeo a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto“. L’ormai ex esterno offensivo nerazzurro arriva quindi a Napoli con un paio di anni di ritardo rispetto alla sessione invernale di trasferimenti in cui fu vicinissimo ad andare a rinforzare la squadra all’epoca allenata da Maurizio Sarri. Intanto l’ex Sassuolo ha anche speso belle parole per la sua nuova avventura su Instagram.

Napoli, la carica di Politano: le sue prime parole in azzurro

Ecco il messaggio di Politano sui social: “Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori!”. Poi due parole anche per la sua ex squadra: “Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato!”.