UFFICIALE – Politano è un nuovo giocatore del Napoli

Politano al Napoli, arriva l’ufficialità. Dopo averlo già inseguito invano nel gennaio del 2018, Aurelio De Laurentiis può finalmente abbracciare il suo nuovo acquisto

Mancava solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella. Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo aver svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart in prima mattinata, l’esterno italiano si è poi recato nella sede della Filmauro dove arrivata anche la firma che legherà l’ormai ex Inter al club azzurro fino a giugno 2024. In azzurro Matteo Politano percepirà un ingaggio di 2,2 milioni di euro.

L’accordo tra Inter e Napoli è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20,5 milioni di euro bonus inclusi, per un affare da complessivamente 23.5 milioni di euro. Già da domani Gennaro Gattuso avrà a disposizione Politano in allenamento, e non è da escludere che già lunedì prossimo contro la Sampdoria possa arrivare l’esordio con la maglia azzurra del giocatore.

Politano al Napoli, la seconda volta è quella giusta

Matteo Politano già in passato fu vicino al Napoli, nel gennaio del 2018, quando il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis offrì al Sassuolo una cifra simile a quella attuale per portare l’esterno all’ombra del Vesuvio, ma il tutto sfumò nelle ultime ore di mercato a causa di problemi legati alla tempistica dell’affare. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano diceva una canzone di Antonello Venditti, ed oggi il presidente del Napoli può finalmente dare il benvenuto a Matteo Politano, mostrandosi sorridente in foto assieme al suo nuovo acquisto: “Benvenuto Matteo”