Calciomercato Napoli, dalla Francia insistono: super offerta per Mateta

Non solo Petagna nelle idee offensive del Napoli che tiene d’occhio anche Mateta. Dalla Francia insistono su una maxi offerta da parte del club azzurro per portarlo alla corte di Gattuso.

Matteo Politano potrebbe non essere l’ultimo colpo in attacco di un Napoli letteralmente scatenato, capace di toccare proprio i tasselli giusti in una campagna acquisti invernale mai così produttiva. La società del patron De Laurentiis sta infatti mettendo tra le mani di Gattuso gli elementi necessari per provare una clamorosa risalita in campionato. Dopo le visite di ieri manca dunque solo l’annuncio per Politano dall’Inter, mentre nelle ultime ore si parla con molta insistenza anche di un possibile accordo con la Spal per Andrea Petagna, che nel caso però arriverebbe solo a giugno vista la volontà degli estensi. Eppure il Napoli sembra tener d’occhio anche il giovane francese Jean Philippe Mateta, attaccante del Mainz classe 1997.

Calciomercato Napoli, non solo Petagna: proposta per Mateta

Rientrato a dicembre dopo un brutto infortunio al ginocchio, Mateta ha messo a segno fin qui solamente due gol in Bundesliga. Bottino magro per un calciatore dalla valutazione piuttosto elevata. Ciononostante il Napoli sembrerebbe pronto ad affondare il colpo per non farsi scappare il talento del Mainz.

Secondo quanto evidenzia dalla Francia il noto ‘L’Equipe’ i partenopei avrebbero formulato una maxi-offerta al club tedesco per portarlo in Italia. Stando al quotidiano transalpino la proposta ammonterebbe a circa 20 milioni di euro più il prestito di Amin Younes, finito fuori dai piani di Gattuso. La volontà del calciatore sarebbe inoltre quella di partire ma prima di tutto in caso di addio, il Mainz dovrà trovare un sostituto all’altezza.