Potrebbe essere Andrea Petagna l’ultimo botto della campagna acquisti del Napoli. Si tratterebbe però di un colpo in vista della prossima estate.

Dopo aver già completato gli acquisti di Demme, Lobotka e Rrahmani e con un Politano ormai solo da ufficializzare il Napoli si candida con pieno diritto ad essere tra le regine del mercato invernale in Serie A. Gattuso ha infatti ottenuto i rinforzi tanto desiderati ed è chiamato ora a riportare in alto una squadra che nell’ultima settimana ha già dato segnali piuttosto incoraggianti battendo Lazio e Juventus. Nonostante la campagna acquisti faraonica, gli azzurri però non sembrano affatto volersi fermare qui. Il club del patron Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti puntare a piazzare un ultimo colpo, magari in ottica estiva. Si parla molto di un nuovo centravanti con Andrea Petagna della Spal candidato numero uno oltre al francese Mateta.

Calciomercato Napoli affondo per Petagna: accordo vicino

Da ormai diversi giorni si parla di un affondo del Napoli per Petagna che però la Spal difficilmente lascerebbe andare via a gennaio vista l’accesa lotta salvezza. Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ al momento i due club non hanno ancora raggiunto un accordo, anche se manca davvero poco. Ballano appena un paio di milioni di differenza tra domanda e offerta e già nella giornata odierna si potrebbe chiudere sui 17 milioni di euro più bonus, con l’ex atalantino che rimarrebbe in prestito alla Spal fino a giugno.

Dal canto suo Petagna avrebbe anche già trovato l’intesa con il club azzurro anche sui soliti diritti d’immagine, spesso oggetto di problematiche per i trasferimenti partenopei. Ad ogni modo Napoli e Spal intensificano i contatti per trovare l’accordo definitivo.