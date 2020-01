Ricardo Rodriguez al Napoli, dalla Svizzera sono sicuri: è fatta

Il Napoli potrebbe avere presto un nuovo terzino sinistro: si tratta di Ricardo Rodriguez del Milan. Conferme dalla Svizzera

Gennaro Gattuso potrebbe presto risolvere anche il problema sulla fascia sinistra di difesa. Con il perdurare dei problemi fisici di Faouzi Ghoulam serve necessariamente un calciatore che possa dare il cambio a Mario Rui o che addirittura possa giocarsi il posto con lui. E potrebbe arrivare proprio dal Milan, ex squadra di “Ringhio”. Secondo quanto riporta l’autorevole portale svizzero RSI, infatti, Ricardo Rodriguez al Napoli sarebbe questione di ore. Il terzino svizzero classe 1992, ormai ai margini in rossonero, avrebbe deciso di accettare la corte del suo ex allenatore proprio per ritornare in un sistema nel quale si era trovato piuttosto bene, e per questo avrebbe deciso di sposare la causa azzurra. Un upgrade importante per lo svizzero, che era ormai ad un passo dal Fenerbahce, ma ha dovuto rinunciare all’ultimo momento per via dei paletti imposti dal fair play finanziario, che ha bloccato il mercato dei turchi.

Ora l’occasione Napoli, dove Rodriguez si giocherebbe il posto con Mario Rui e probabilmente potrebbe anche riuscire a prendersi una maglia da titolare, visto il rapporto preesistente con l’allenatore e la voglia di ritrovare una maglia da titolare anche in Nazionale, in vista di Euro 2020. Secondo RSI “la firma è attesa nelle prossime ore”. Staremo a vedere.

Ricardo Rodriguez al Napoli: chi è il terzino fedelissimo di Gattuso

Sarebbe un acquisto comunque importante per il calciomercato Napoli, quello di Ricardo Rodriguez. L’acquisto di un esterno di difesa che fino a qualche anno fa era considerato fra i più promettenti sul mercato e che poi ha avuto qualche battuta di arresto importante che ne ha parzialmente frenato la carriera. Ma resta un calciatore di grande esperienza internazionale, ancora giovane (classe 1992) e che con Gattuso ha fornito comunque prestazioni di spessore.

Nato a Zurigo, in Svizzera, da genitori cileni, Ricardo Rodriguez è cresciuto nel paese elvetico e perciò ha deciso di difendere i colori della Nazionale rossocrociata. Nello Zurigo da giovanissimo, poi il passaggio a soli 20 anni al Wolfsburg dove ha messo in mostra alcune delle sue caratteristiche tecniche principali. Rodriguez nasce terzino sinistro ma ha giocato in passato anche come centrale in una difesa a 3. Piede caldo, bravo nei cross e nei calci piazzati (è anche un ottimo rigorista), ha qualche limite nel coniugare bene le due fasi, ma di sicuro potrebbe essere una buona occasione di mercato. Un calciatore esperto benché ancora giovane da prendere a prezzo di saldo.

