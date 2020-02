Il ritorno di Koulibaly dall’infortunio e il “trialismo” sulle fasce

Koulibaly contro il Lecce può finalmente tornare in campo da titolare, con Di Lorenzo pronto a tornare sulla fascia destra. Torna la coppia con Manolas?

Splendide notizie per la disastrata difesa del Napoli. Kalidou Koulibaly ha ormai recuperato pienamente dall’infortunio che lo tiene fuori dallo scorso 14 dicembre, quando per rimontare Dejan Kulusevki si fece male al bicipite femorale destro. Sono passati quasi due mesi ma l’attesa è finita e Kalidou è pronto per scendere in campo già dalla sfida col Lecce. Un ritorno importante che però apre un dualismo o forse addirittura un trialismo sulle fasce. Giovanni Di Lorenzo tornerà sulla sua fascia di competenza e sarà difficile scalzare la più bella rivelazione di questa stagione. Ma attenzione, perché in questo momento su quella fascia sta giocando uno dei più rigenerati dalla cura Gattuso. Elseid Hysaj ha ritrovato fiducia e affidabilità sulla destra e mandarlo in panchina sarà molto difficile. Attenti quindi all’altra fascia, dove invece Mario Rui non è certo nel suo miglior momento di forma. Sarà ballottaggio, ma alla fine a lasciare il posto potrebbe essere proprio il terzino portoghese, con Hysaj spostato sulla fascia sinistra.

Napoli-Lecce, Manolas scalpita, torna la coppia con Koulibaly?

Nella giornata di ieri il difensore greco Kostas Manolas ha saltato l’allenamento per andare a conoscere sua figlia appena nata, ed è oggi tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Come riporta SkySport, l’ex difensore della Roma non si è allenato al mattino in gruppo ma ha svolto una seduta personalizzata nel pomeriggio, per farsi trovare pronto in vista di Napoli-Lecce. Domenica potrebbe rivedersi la coppia Koulibaly-Manolas, che manca dallo scorso 14 dicembre.