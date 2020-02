De Laurentiis si riprende il suo Napoli: fiducia per salvare la stagione

Le recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis possono aiutare il Napoli a ritrovare fiducia. La squadra di Gattuso ora convince.

Finalmente la fiducia, dopo qualche prestazione altalenante ma convincente. Aurelio De Laurentiis non poteva non esserci al The Space, alla presentazione dell’ultima fatica della Filmauro, il film di Carlo Verdone “Si vive una volta sola”.

De Laurentiis, fiducia al nuovo Napoli: si riparte

Zero dichiarazioni sul Napoli, anzi una sola: “Questo clima positivo ci aiuterà a recuperare il terreno perduto”. De Laurentiis è tornato ed ha ricominciato a farsi sentire. Qualche giorno fa l’intervista al Corriere, con le parole sul VAR e sul challenge. Proposte di cambiamento che significano voglia di ripartire, di tornare protagonista dopo un’assenza che si è fatta sentire.

Ora le coppe per salvare la stagione

I risultati al momento danno ragione al Napoli e al mercato fatto a gennaio. Gattuso convince e finalmente vince pure, all’orizzonte c’è la super sfida col Barcellona e la semifinale di Coppa Italia per provare a chiudere la stagione con un trofeo. Salvare il salvabile, e forse anche qualcosa in più. Se il presidente torna a fare il presidente il Napoli può tornare a fare il Napoli.