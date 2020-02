Allan, pace fatta con Gattuso: clamorosa ipotesi rinnovo?

Allan si scusa con il tecnico Gattuso e la squadra, candidandosi per una maglia da titolare con il Brescia. E spunta l’ipotesi rinnovo

Sembra essere completamente rientrato il caso Allan nell’ambiente azzurro. Dopo l’esclusione per motivi disciplinari avvenuta nell’ultima gara contro il Cagliari, il centrocampista brasiliano ha chiesto scusa a mister Gattuso e i suoi compagni, ricevendo segnali positivi da parte del tecnico calabrese. Il calciatore si è oggi allenato con tanta intensità assieme ad un preparatore atletico, e come sottolineato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, non è da escludere che già dalla prossima partita di campionato contro il Brescia Allan possa riprendere il suo posto da titolare nel centrocampo del Napoli.

Allan, torna di moda l’ipotesi rinnovo: la situazione

Come riporta oggi l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha avviato con l’entourage di Allan un dialogo relativo al rinnovo contrattuale. Il ds Cristiano Giuntoli infatti è pronto ad offrire un adeguamento contrattuale al centrocampista brasiliano, inserendo una clausola rescissoria che si aggirerebbe intorno ai 60-70 milioni di euro. In questo modo, il brasiliano a fine stagione potrebbe anche andare via ad un prezzo già fissato, proprio come fu per Edinson Cavani e Gonzalo Higuain, ceduti rispettivamente a Paris Saint Germain e Juventus. La palla adesso passa al giocatore e al suo procuratore Juan Arribas. L’ipotesi rinnovo che fino a poco tempo fa sembrava remota, adesso invece potrebbe legare il brasiliano ai colori azzurri anche in futuro.