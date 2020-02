Koulibaly PSG, il senegalese ha comprato casa a Parigi, ma il Napoli ha subito fatto sapere che non si tratta di mercato. Il futuro però sembra altrove

Forse Parigi può andar bene, per non tornare più. Kalidou Koulibaly continua nel lento recupero da una serie di infortuni misteriosi e intanto sembra già proiettato verso il futuro. Magari non il futuro calcistico, visto che il Napoli ha fatto sapere che si tratta solo di un investimento immobiliare. O magari no, chissà, lo scopriremo soltanto questa estate. Le Parisien ha svelato che Kalidou ha comprato una casa da 4 milioni di euro nel cuore di Parigi. Un bell’investimento, non c’è dubbio, sicuramente un modo per sorridere un po’ visto che in campo il momento non è molto felice. L’autogol alla Juventus sembrava un baratro da cui si poteva solo risalire e invece era soltanto l’inizio. La stagione di Koulibaly è sprofondata via via in un disastro che sembra non aver fine. Una situazione paradossale, coperta in parte da quella goffa caduta dopo lo svarione su Kulusevski, Napoli-Parma. L’infortunio muscolare, una riabilitazione che più che lunga è sembrata infinita, poi la frittata col Lecce e un nuovo stop, stavolta per un problema non meglio definito. Ho rifiutato 120 milioni, ha detto De Laurentiis qualche mese fa. Adesso la sensazione è che sarà costretto ad accettarne molti di meno. Parigi, Parigi può andar bene, ma ormai potrebbe essere ovunque. Anche perché, tra tanti misteri, una cosa sembra chiara. Che sia Parigi o qualsiasi altra parte del mondo, in questo momento Kalidou Koulibaly ha la testa altrove.

