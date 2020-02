Callejon e Mertens, rinnovo in vista? I due attaccanti in scadenza di contratto si stanno riprendendo il Napoli, e il futuro adesso sembra più azzurro

Tutto ribaltato nel giro di pochi mesi. Sembravano i due principali candidati a lasciare il Napoli fin dal mercato invernale, invece Dries Mertens e Josè Callejon stanno riprendendo pian piano condizione e voglia di continuare. In scadenza fra pochi mesi, e questo potrebbe essere già un indizio importante. Perché se ci fosse davvero la volontà di andar via, e soprattutto se ci fossero le offerte giuste, i due veterani azzurri avrebbero già firmato con qualche altra squadra. E invece continuano ad essere in campo, unici fra gli scontenti che continuano a macinare gioco e minuti. Dries si è ripreso dall’infortunio e si è preso maglia da titolare e record e ora guarda già avanti. Si parla di un rinnovo di 3 anni e ora la prospettiva di un addio non è più così certa. Stesso discorso per Callejon, che in questo momento è aperto a qualsiasi possibilità. Può succedere di tutto, dall’addio a zero euro fino a un clamoroso rinnovo.

Calciomercato Napoli, tre big a rischio

Callejon e Mertens sono tornati importanti per il lo stesso non si può dire per altri tre esponenti della vecchia guardia. Ghoulam, Koulibaly e Allan, da indispensabili a sacrificabili. Gattuso sembra aver trovato le soluzioni per giocare senza di loro, lo spazio si riduce sempre di più e un addio al Napoli nella prossima sessione di calciomercato estivo per far ripartire un nuovo ciclo sembra sempre più probabile.

