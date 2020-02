Infortunio Ghoulam, ci siamo: le parole di Gattuso in conferenza

Conferenza stampa densa di spunti quella di Gennaro Gattuso: arrivano novità importanti sull’infortunio di Faouzi Ghoulam, ai box da inizio ottobre.

6 ottobre 2019, si gioca Torino-Napoli: 0-0 il risultato finale, 56 minuti in campo per Faouzi Ghoulam che, da allora, non ha più calcato un campo da calcio. Per lui un altro infortunio (di natura muscolare) dopo i problemi al ginocchio con la rottura del legamento crociato e la frattura della rotula: ora, fortunatamente, la luce in fondo al tunnel è vicina e le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa ne sono la conferma più lampante.

L’allenatore calabrese si è così espresso in merito alle condizioni dell’algerino che sembra finalmente pronto per dare il proprio contributo sul terreno di gioco dopo mesi passati ad osservare i compagni di squadra dalla tribuna: “Sono felice per Ghoulam, sta molto meglio e sono contento che abbia raggiunto una continuità importante. Vedremo domani”.

Ghoulam, l’infortunio è alle spalle: titolare contro l’Inter?

Il calvario di Ghoulam è agli sgoccioli e già in occasione del match del ‘San Paolo’ contro il Torino – sì, ancora i granata a chiudere uno strano cerchio – potremmo rivederlo in campo: difficile che possa partire dal primo minuto per evidenti ragioni, più facile credere che sarà Hysaj ad agire da titolare sulla fascia sinistra difensiva. Non è da escludere, però, un colpo di scena targato Gattuso che potrebbe sorprendere tutti inserendo l’algerino per fargli disputare quantomeno due terzi di partita, non avendo ancora i novanta minuti nelle gambe come normale che sia.

Una chance dal primo minuto, più realisticamente, Ghoulam potrebbe averla giovedì sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma tra le mura amiche contro l’Inter, in cui bisognerà difendere lo 0-1 conquistato all’andata grazie ad una perla di Fabian Ruiz che ha regalato un vantaggio non di poco conto agli azzurri.