Mertens a pranzo con ADL per il rinnovo: l’accordo è a un passo

Mertens a pranzo con ADL per il rinnovo: l’accordo è a un...

Dopo un lungo tira e molla durato molti mesi, sembra finalmente vicino il lieto fine tra Dries Mertens e il Napoli, con il tanto agognato rinnovo di contratto che è ormai ad un passo. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis infatti, oggi ha incontrato l’attaccante belga all’Hotel Vesuvio, dove i due hanno pranzato insieme e parlato del rinnovo di contratto, senza altre persone a tavola. L’offerta del patron azzurro è di 4 milioni di euro più bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions. Resta da vedere se il folletto belga decida di rinunciare al bonus di 5 milioni di euro che chiedeva al momento della firma. Ma la volontà di Mertens è quella di continuare la sua storia d’amore con il Napoli, dopo che proprio contro il Barcellona ha raggiunto il record di reti di Marek Hamsik. Adesso la strada è tutta in discesa, e la sensazione è quella che in un modo o nell’altro il rinnovo di Mertens arriverà.

Rinnovo Mertens, Di Marzio: “C’è stato anche un chiarimento relativo alle multe”

La notizia del rinnovo di Dries Mertens è stata confermata anche da Sky Sport, con il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha spiegato i dettagli del pranzo tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens: “L’incontro tra le parti, cominciato a pranzo e terminato a metà pomeriggio, è stato molto utile anche per un chiarimento atteso da tempo, quello legato alle multe che tanto fecero arrabbiare i giocatori, tra cui proprio l’attaccante. L’incontro è stato molto positivo, adesso il rinnovo di Mertens è ad un passo.”