Possibile rinvio per Napoli-Inter: i dettagli della proposta degli azzurri

Rinvio Napoli-Inter, la Coppa Italia potrebbe essere spostata per far recuperare Juventus-Inter e le altre partite rinviate. I dettagli della proposta del Napoli

Come facilmente prevedibile, in seguito al rinvio delle cinque giornate di Serie A che originariamente si sarebbero dovute giocare a porte chiuse (tra cui il Derby d’Italia Juventus-Inter), si è scatenata una grossa polemica in Serie A. Il più adirato è proprio l’ad nerazzurro Beppe Marotta, che ha accusato i vertici della Lega di aver così falsato il campionato: “Noi, come Inter, dopo aver subito quella decisione, abbiamo convocato un consiglio informale per confrontarsi e arrivare ad una decisione nel rispetto della regolarità. Ci troviamo con alcune squadre che non giocano da due giornate come Inter e Sassuolo e questo può provocare danni. Se il lunedì la Lega Calcio chiede di utilizzare le porte chiuse e vengono indicate tali partite, non si capisce perché poi non sia stato fatto. Questo il motivo della mia arrabbiatura. Mi riferisco a tutte le gare non solo a Juventus-Inter».

Per porre rimedio a questa situazione di grosso disagio, il Napoli ha proposto alla Lega di spostare a maggio le gare di Coppa Italia, tra cui anche Napoli-Inter, permettendo così di giocare Juventus-Inter mercoledì e far proseguire il campionato.

Rinvio Napoli-Inter, Lombardo: “Sarebbe giusto far giocare Juventus-Inter mercoledì”

Sul possibile rinvio di Napoli-Inter e Juventus-Milan per permettere il normale svolgimento del campionato è intervenuto anche il Responsabile della Comunicazione del Napoli Lombardo, che ha così commentato l’ipotesi:“Sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle squadre che si faccia giocare Juve-Inter mercoledì”.