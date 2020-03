Rinnovo Mertens, il belga a vita in azzurro. Milik verso l’addio?

Rinnovo Mertens, le parti sono sempre più vicine e la firma potrebbe arrivare da un momento all’altro. Diversa la questione Milik, che potrebbe lasciare

Dries Mertens al Napoli a vita. L’accordo c’è, la firma non ancora ma potrebbe esserci molto presto. L’attaccante belga si è preso un altro po’ di tempo per la decisione definitiva, ma l’ultima proposta di De Laurentiis, che domenica lo ha incontrato a pranzo all’Hotel Vesuvio, sembra aver fatto breccia nel cuore di Dries. Il presidente ha capito finalmente che alcuni senatori non sono bolliti ma anzi hanno ancora tanto da dare e quindi sta provando a riconfermarli. Molto golosa la proposta a Mertens: biennale che conferma i 4 milioni attuali più 500mila euro di bonus per reti segnate e obiettivo Champions più un altro bonus alla firma di 2 milioni e mezzo, con la possibilità di proseguire anche a fine carriera. Offerta importante come importante potrebbe essere quella a Callejon. Lo spagnolo c’è, sta tornando quello di un tempo e dimostra di meritare la riconferma. Al momento guadagna 3 milioni, probabile che anche nel suo caso il Napoli offra un biennale alle stesse cifre, offerta che al momento, vista la mancanza di concorrenza, potrebbe essere ottima anche per il numero 7.

Rinnovo Mertens, l’addio di Milik diventa opzione concreta?

Diversa e più complicata la situazione dei tanti in scadenza 2021. Maksimovic c’è accordo da tempo e le attuali prestazioni confermano che su di lui si può puntare, più complessa la situazione Zielinski: c’è accordo sull’ingaggio, manca l’intesa sull’entità della clausola rescissoria. Diversa la questione Milik, col quale la distanza si fa sempre più ampia. Confermato Mertens, Petagna o Belotti a completare il reparto: la cessione per il polacco diventa un’ipotesi sempre più concreta.