Napoli-Inter rinviata: come cambia il calendario degli azzurri

Napoli-Inter ufficialmente rinviata a data da destinarsi: scopriamo come cambia il calendario degli azzurri alla luce di questa decisione presa dal Prefetto.

La notizia era nell’aria, da qualche ora è ufficiale: Napoli-Inter non si giocherà per decisione del Prefetto partenopeo che ha optato per il rinvio a data da destinarsi del match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Stesso destino per Juventus-Milan che si sarebbe dovuta disputare stasera: impossibile garantire la tutela della salute pubblica e da qui la scelta di non far scendere in campo le squadre.

Dal Consiglio di Lega andato in scena oggi emerge la volontà dei club di giocare a porte chiuse le prossime partite, unico strumento valido per portare a termine il campionato, come ammesso da Giuseppe Marotta ai giornalisti presenti. Si va, dunque, verso il recupero delle sei partite rinviate dell’ultimo turno – tra cui Juventus-Inter – nel prossimo weekend, il che farebbe slittare la Serie A di una giornata, con l’inserimento di un turno infrasettimanale per rispettare la scadenza del 24 maggio.

Come cambia il calendario del Napoli? Innanzitutto bisogna dire che i ragazzi di Gennaro Gattuso, qualora venisse confermato questo scenario, non giocherebbero né sabato né domenica avendo già assolto il proprio compito affrontando e battendo il Torino sabato scorso. Il primo impegno previsto sarebbe quello della trasferta di Verona contro l’Hellas che dovrebbe slittare nella due giorni tra il 14 (ipotesi più probabile a causa del successivo impegno col Barcellona) e il 15 marzo.

Quando si recupera Napoli-Inter? Pochi slot liberi nel calendario per la Coppa Italia

Il vero problema sarà quello di trovare una data per Napoli-Inter: molto, praticamente tutto, dipenderà dal cammino europeo delle due squadre in Champions ed Europa League. Se dovessero arrivare fino alla finale, infatti, non ci sarebbe un giorno libero per il recupero; se invece il loro percorso dovesse arrestarsi prima dell’ultimo atto, la partita potrebbe facilmente essere inserita nel calendario, nei giorni riservati ai quarti o alle semifinali delle competizioni europee. Senza dimenticare che i nerazzurri dovranno recuperare anche la sfida precedentemente rinviata contro la Sampdoria: insomma, vige il caos più totale.

Ma c’è una proposta che sta facendo discutere nelle ultime ore, arrivata dal Direttore Area Comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo: decidere la vincitrice della Coppa Italia attraverso una Final Four che si esaurirebbe nel giro di due-tre giorni, risolvendo il problema relativo alla data della finale che, come abbiamo visto, rischia di cambiare. Una delle conseguenze dirette dell’emergenza Coronavirus.