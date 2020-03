Napoli-Inter ufficialmente rinviata: le modalità di rimborso

Rimborso Napoli-Inter, dopo l’ufficialità del rinvio del match in programma domani al San Paolo si attendono notizie ufficiali da parte del club in merito

Non solo Juventus-Milan, anche Napoli-Inter in programma domani sera al San Paolo è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo il Consiglio di Lega avvenuto in mattinata è arrivata la decisione ufficiale del Prefetto che ferma così anche il secondo ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ecco il comunicato: “Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in seguito all’esame della questione nella riunione odierna del C.P.O.S.P. ha disposto, ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., il rinvio dell’incontro di calcio SSC Napoli – FC Inter valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – CORONAVIRUS NAPOLI, ARRIVA IL COMUNICATO AZZURRO PER LE TRASFERTE

Rimborso Napoli-Inter, si attendono notizie ufficiali

Dopo l’ufficialità del rinvio di Napoli-Inter, resta da capire quali saranno le modalità di rimborso per i tanti tifosi partenopei che avevano acquistato un biglietto per il match. Per l’occasione infatti, il San Paolo era andato quasi completamente in sold out, con solo le tribune e le curve inferiori ancora disponibili. Si attendono notizie ufficiali da parte della società azzurra in merito alle modalità di rimborso.