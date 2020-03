Quando si recupera Napoli-Inter: c’è un’ipotesi clamorosa

Dopo il rinvio deciso dal Prefetto ora la Lega di Serie A deve trovare una data: ecco quando potrebbe giocarsi Napoli-Inter.

Luci spente al ‘San Paolo’. Dopo il rinvio di Juventus–Milan, inizialmente programmata mercoledì 4 marzo allo ‘Stadium’, la stessa sorte è toccata all’altra semifinale di ritorno della Coppa Italia prevista giovedì 5 marzo tra Napoli e Inter causa allarme coronavirus. La decisione, come già accaduto a Torino, è stata assunta dal Prefetto.

Quando si gioca Napoli-Inter: ci sono due ipotesi

Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, le ipotesi sul recupero delle semifinali di Coppa Italia sono due. La prima prevederebbe che Juventus–Milan e Napoli–Inter si giochino il 20 maggio al posto della finale di Coppa Italia, col conseguente slittamento della stessa o al 27 maggio o addirittura ad agosto. Nel primo caso peraltro ad ospitare l’ultimo atto della competizione non potrebbe essere l’Olimpico, dato che lo stadio della Capitale deve essere consegnato all’UEFA in vista della partita inaugurale di Euro 2020. L’ipotesi più clamorosa invece vedrebbe il tutto rimandato all’estate, quando le quattro semifinaliste si giocherebbero la Coppa Italia in una specie di mini-torneo stile Mondiale per Club.

Caos calendari: tutto dipende dalle coppe europee

In realtà le due semifinali di Coppa Italia potrebbero essere recuperate anche nelle prossime settimane, ma solo se Juventus, Napoli e Inter fossero eliminate da Champions ed Europa League. In caso contrario, invece, il calendario delle squadre interessate sarebbe pienissimo da qui a fine stagione. Particolarmente delicata è la situazione dell’Inter che, oltre alla semifinale contro il Napoli, deve recuperare le due gare di campionato contro Sampdoria e Juventus. Ma se il big match scudetto dovrebbe giocarsi domenica 8 marzo a porte chiuse, resta da capire quando si giocherà Inter-Sampdoria per cui al momento non c’è uno spazio libero in calendario.

Napoli, due settimane di pausa prima di Verona e Barcellona

Il Napoli invece, dopo il rinvio della gara in programma giovedì sera contro l’Inter, non dovrebbe giocare neppure nel wee-end quando verranno recuperate le partite della ventiseiesima giornata rinviate la scorsa settimana. Il ritorno in campo degli azzurri al momento è previsto sabato 14 marzo a Verona, esattamente due settimane dopo l’ultima gara giocata e vinta in casa contro il Torino e quattro giorni prima della trasferta di Barcellona. Ma se al ‘Bentegodi’ le porte resteranno rigorosamente chiuse per decreto governativo, non è invece ancora chiaro se il ‘Camp Nou’ sarà regolarmente aperto a tutti.